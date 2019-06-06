Законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который инициировал глава государства, был единственным, который давал возможность наказать тех, кто незаконно зарабатывал на протяжении последних нескольких лет, заявил замглавы АП Руслан Рябошапка во время брифинга 6 июня.

"Наработанную редакцию одобрили эксперты МВФ и Всемирного банка. То, что сделал парламент, - политически безответственно. Это месть не президенту Зеленскому, а прежде всего украинцам, которые требуют справедливости и наказания для коррупционеров, а также своеобразный пренебрежительный шаг в отношении тех международных организаций, которые помогают Украине в борьбе с коррупцией", - подчеркнул Руслан Рябошапка, комментируя отказ Верховной Рады включить документ в повестку дня.

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По его словам, проект закона готовили длительное время при участии лучших украинских и иностранных экспертов, в частности из банка и Международного валютного фонда.

Заместитель главы АПУ отметил, что единственным мотивом депутатов не рассматривать данный законопроект является желание обезопасить себя от возможной конфискации незаконно нажитого. Руслан Рябошапка добавил, что Верховная Рада продолжит работать над рядом законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, однако Владимир Зеленский и экспертное сообщество не поддерживают ни один из них.

Чиновник отметил, что законодательная инициатива гражданской конфискации будет снова внесена в парламент, но, скорее всего, уже нового созыва.

Отдельно заместитель главы АПУ поблагодарил Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и 205 депутатов за поддержку проекта закона о наказании за незаконное обогащение.

"Это еще раз подчеркивает, что президент принял правильное решение о роспуске этого парламента", - отметил Руслан Рябошапка.

Он добавил: "Поведение Верховной Рады достаточно демонстративное. К сожалению, это является показателем сопротивления больше не президенту, а украинскому народу. Поскольку закон о незаконном обогащении нужен антикоррупционным органам, которые получили эффективный инструмент, чтобы наказать коррупционеров".

Раньше сообщалось о том, что замглавы АП рассказал подробности работы в команде Зеленского.