Рада приняла закон о "промышленном безвизе" [ Редактировать ]
В четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении закон о "промышленном безвизе". За соответствующий законопроект №10183 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации актов законодательства Европейского союза в сфере технического регулирования" проголосовали 230 парламентариев, передает "РБК-Украина".
Документом предусматривается адаптация национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству ЕС; согласование между собой отдельных норм некоторых законодательных актов; совершенствование норм действующих законодательных актов для их надлежащего применения.
Следует подчеркнуть, что принятие закона является необходимым условием для реализации положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. В частности, для окончательного решения Европейской комиссией вопроса о заключении с Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашения АСАА), согласно которой украинские результаты испытаний и сертификации продукции будут признаваться на европейском уровне.
Пояснительная записка гласит, что это значительно упростит доступ украинской продукции на международные и европейские рынки за счет устранения необходимости прохождения двойных процедур сертификации и испытаний в украинских и европейских органах по оценке соответствия.
Так, принятие закона должно способствовать созданию условий для дальнейшего устранения технических барьеров в торговле промышленными товарами между Украиной и ЕС, а также положительно повлиять на дерегуляцию и улучшить бизнес-климат в стране, поскольку проектом решается задача по устранению тех требований законодательных актов, реализация которых приведет к возложению чрезмерного административного бремени на хозяйствующие субъекты - как производителей и продавцов промышленной продукции, так и органов по оценке соответствия.
Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.
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