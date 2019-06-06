По приметам, если 7 июня выпала медовая роса, то будет моровая на скотину. В народном календаре дата получила названия: Иванов день. Православная церковь 7 июня почитает священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, а также празднует третье обретение главы Иоанна Предтечи.

Третье обретение главы святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна произошло около 850 года. В период волнений, связанных со ссылкой Ивана Златоуста, главу Иоанна Крестителя перенесли в город Емесу, а оттуда в начале IX века во время набегов сарацин переправили в Команы, где скрыли в земле в период иконоборческих волнений.

Традиции 7 июня

Этот день хозяйкам добавлял много забот. Нужно было рано утром выйти в огород и все грядки укрыть, потому что с Иванова дня начинают выпадать медвяные росы. В народе говорили: "От Ивановой росы и трава ржавеет". Медвяные (медяные) росы считаются вредными, им приписывали поражение растений ржавчиной.

Матери чутко следили за тем, чтобы дети босиком не бегали по траве. Ведь, согласно поверью, тот, кто наступит на "ржавую" траву, сильно заболеет.

С Иванова дня начинали сеять поздние яровые хлеба и собирать некоторые лекарственные травы, а хозяйки высаживали рассаду капусты. Делали это на восходе солнца, чтобы никто не видел. Брались за первый стебель и говорили: "Дай Господи, добрый час, чтобы капуста моя принималась и головки складывались".

Приметы на 7 июня

На рябине много цветов – будет урожай хлеба.

Если листья на деревьях поблекли, то завелась медвяная роса.

Поздний цвет рябины сулит долгую осень.

Много росы – к хорошему урожаю.

Большая роса – к урожаю конопли и льна.

На Ивана нельзя делать операции на печени.

Ребенок, зачатый под этот день, вырастит ленивым, неповоротливым и тугодумом.

Сон с 6 на 7 июня вещий, но исполнится не скоро. Сновидение, приснившееся днем 7 июня, осуществится через полгода.

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