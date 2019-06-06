Слідчому Національного антикорупційного бюро оголосили підозру у справі про розкрадання в "Укроборонпромі", - про це розповів Генпрокурор Юрій Луценко.

Працівнику НАБУ Завгородньому інкримінують статтю за приховування злочину. Мовляв, про розкрадання в "Укроборонпромі" слідчим було відомо ще 3 роки тому. Матеріали передали для початку розслідування, проте кримінального провадження ніхто так і не відкрив.

У справі допитували також очільника НАБУ Артема Ситника. Ще дві підозри оголосили колишньому гендиректору Харківського бронетанкового заводу та чинному першому заступнику.

За даними ГПУ, оборудки на Харківському бронетанковому коштували держбюджету майже 10 мільйонів гривень. Водночас у НАБУ звинувачення на свою адресу відкидають.

"розслідував цю справу 2016 року, мав усі докази розкрадань, який замовив експертизу і, як говориться в тексті підозри, імовірно за вказівкою не встановленого на даний момент керівництва - вирішив згорнути цю справу, відкликавши її з експертизи, хоча мав усі підстави її завершити і вийти на той результат, на який сьогодні вийшло ДБР і САП без НАБУ. Тому він отримав підозру. Далі будемо працювати з тим, щоби вияснити - це була його самостійна ініціатива, чи він виконував вказівку свого керівництва", - наголосив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.