Мікродрони і надмалі радари, далекобійні снайперські гвинтівки й автомобілі, що не бояться мін - усе це представлено на виставці зброї, яка працює зараз у Тель-Авіві. Там побував і Антон Готліб.

Найбажаніші гості на виставці, зрозуміло, військові. Саме їм потім використовувати всі ці експонати, якщо так можна назвати продукцію оборонних компаній. Найбільше людей біля стендів, де у великій кількості представлено стрілецьку зброю. Тут новітні зразки - всі з різними приладами, а вигляд вже зовсім, як із "Зоряних воєн".

"Це "Кармель" - новітня штурмова гвинтівка нашої розробки. Вона з полімерів, що відчутно зменшило вагу. Особливу увагу ми приділили ергономіці зброї, стріляти з неї дуже зручно. Вона однаково підходить як для шульги, так і для правші - кнопки управління розташовані по обидва боки, а ручка затвору легко перекидається вліво-вправо, ось так", - показує Гілад Хімсані, представник компанії-розробника.

Утім, крім новітніх зразків, є й класика. Наприклад, легендарний "Узі", який уже зовсім не схожий на той, що звикли бачити в кіно або на фотографіях. Тепер це автомат для спеціальних підрозділів.

"Це остання версія "Узі", у якій так багато змін, що по суті - це нова зброя. Головне - ми створили автомат з полімерів, він став легшим і коротшим. Та зберіг всі попередні якості", - зазначив Сергій Хавенсон, представник компанії-розробника.

На виставці поруч - павільйони гігантів на зразок корпорації "Белл" з її знаменитими вертольотами і конвертопланами, і зовсім невеликих компаній, які виробляють продукцію, так званого "подвійного призначення".

"Наші дрони охоче купують як на звичайному ринку, так і на військовому. Фермери використовують їх для спостереження за полями, контролю врожаю, служби охорони природи стежать за міграцією тварин. А військові застосовують для розвідки та наведення на ціль. Зараз працюємо над вантажною версією, яка зможе підіймати значну вагу", - розповідає Ерез Біттон, генеральний директор компанії-розробника.

Є тут навіть автомобілі. Від звичайних армійських джипів, - на таких прикордонники патрулюють кордон з Ліваном, - до ось такого монстра, який має захист навіть від гранатометів. Одяг для солдатів, взуття, зв'язок. Безпілотні вертольоти, що здатні зазирнути в кватирку. Снайперські гвинтівки, які з відстані в кілометр пробивають бетонну стіну.

Є навіть ось такі загородження. На вигляд нічого особливого, але його не зможе подолати навіть вантажівка на повній швидкості.

Для демонстрації деяких зразків залучили професійних моделей. Виявляється, в дівочих руках автомати виглядають цілком доречно.

"Близько трьохсот компаній з усього світу взяли участь у виставці. Тільки зареєстрованих відвідувачів було більше, ніж 20 тисяч. Це люди з армії, розвідки, служб безпеки. Така виставка - чудовий шанс побачити найновіші розробки, зібрані в одному місці", - наголошує Джонас Золкер, виконавчий директор виставки.