Голландия - Англия: кто вышел в финал Лиги наций [ Редактировать ]
В полуфинале Лиги наций УЕФА между собой играли сборные Голландии и Англии.
Счет в матче открыли англичане. В овертайме быстрее и удачливей оказались "оранжевые". Сначала Депай отобрал мяч у Баркли, пробил в Пикфорда, но Промес добил мяч в ворота. А вскоре Квинси сделал дубль после еще одной ошибки защиты англичан после паса Депая.
В финале Лиги наций УЕФА голландцы сыграют со сборной Португалии. Англичанам остается сыграть с Швейцарией в матче за третье место. Оба поединка пройдут 10 июня.
Ранее сообщалось, что известный испанский футболист сменил команду.
по теме
Португалия - Швейцария: результат первого полуфинала Лиги наций
Сборная Португалии дома принимала Швейцарию в первом полуфинале Лиги наций УЕФА
Умер экс-президент УЕФА
Во вторник, 4 июня, ушел из жизни экс-президент УЕФА и бывший вице-президент ФИФА
Отбор на Евро-2020: расписание и результаты матчей
21 марта стартует очередной отборочный цикл на чемпионат Европы 2020
Финал Лиги чемпионов: прогноз букмекеров на матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
Второй в истории общеанглийский финал состоится 1 июня в Мадриде
"Челси" - "Арсенал": прогноз букмекеров на финал Лиги Европы
Назван фаворит английского противостояния в Баку