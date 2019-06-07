В полуфинале Лиги наций УЕФА между собой играли сборные Голландии и Англии.

Счет в матче открыли англичане. В овертайме быстрее и удачливей оказались "оранжевые". Сначала Депай отобрал мяч у Баркли, пробил в Пикфорда, но Промес добил мяч в ворота. А вскоре Квинси сделал дубль после еще одной ошибки защиты англичан после паса Депая.

В финале Лиги наций УЕФА голландцы сыграют со сборной Португалии. Англичанам остается сыграть с Швейцарией в матче за третье место. Оба поединка пройдут 10 июня.

Ранее сообщалось, что известный испанский футболист сменил команду.