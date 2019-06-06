Сборная Португалии дома принимала Швейцарию в первом полуфинале Лиги наций УЕФА.

В первом тайме счет открыл Криштиано Роналду, заработав и точно пробив штрафной. Во второй половине гости счет сравняли после пенальти в исполнении Родригеса. Но под конец матча Кришти сначала замкнул прострел Бернардо Силвы справа, а затем и сам завершил контратаку своей команды.

Читайте также Евро-2020: лидер сборной Сербии пропустит игру с Украиной

Во втором полуфинале сыграют Голландия и Англия. Их поединок состоится завтра, 6 июня.

Ранее сообщалось, что известный испанский футболист сменил команду.