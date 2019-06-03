Испанский футболист Лукас Перес сменил "Вест Хэм" на "Алавес". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Перес подписал контракт на три года. В последнем сезоне он провел за "Вест Хэм" 18 матчей и забил 5 голов.

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