Известный испанский футболист сменил команду [ Редактировать ]
Испанский футболист Лукас Перес сменил "Вест Хэм" на "Алавес". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Перес подписал контракт на три года. В последнем сезоне он провел за "Вест Хэм" 18 матчей и забил 5 голов.
😏 Como sabemos que los lunes siempre se hacen un poco cuesta arriba...— Deportivo Alavés (@Alaves) 3 июня 2019 г.
✅ OFICIAL: @LP10oficial ficha por el Deportivo Alavés
🗞 https://t.co/insMo0pS9J#OngiEtorriLucas #GoazenGlorioso 🔵⚪🔵 pic.twitter.com/tmGrD0KVA9
Ранее мы писали о том, что "Заря" осталась без главного тренера.
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