У Китаї вантажівка провалилася під землю (відео) [ Редактировать ]
У Китаї вантажівка провалилася під землю просто посеред дороги. Інцидент зафільмували камери відеоспостереження.
На записі видно, як автомобіль рухається магістраллю, аж раптом пірнає у пролам. В інциденті ніхто не постраждав. Аварія сталася через невдале проведення ремонтних робіт.
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