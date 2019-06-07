У Китаї вантажівка провалилася під землю просто посеред дороги. Інцидент зафільмували камери відеоспостереження.

На записі видно, як автомобіль рухається магістраллю, аж раптом пірнає у пролам. В інциденті ніхто не постраждав. Аварія сталася через невдале проведення ремонтних робіт.