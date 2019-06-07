Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) рассказал о вероятном реванше с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Так, мексиканец рассчитывает провести второй поединок на своей родине либо в США, но не исключает варианта с Британией. В последнем случае, Руис запросил "космические" $50 млн, которые удавалось заработать лишь одному супертяжу - Эвандеру Холифилду (в 1997 году, поединок против Майка Тайсона, гонорар - $52,4 млн).

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"Сейчас моя команда ведет переговоры. Я должен оставаться в форме, избегать травм и быть готовым к реваншу. Я бы предпочел провести второй бой в США или Мексике. Все зависит от переговоров. Если же сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой 50 миллионов долларов", - заявил Руис в интервью Fighthub.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня Энди Руис в 7-м раунде нокаутировал Энтони Джошуа, став первым в истории Мексики чемпионом мира в супертяжелом весе. Позднее была опубликована статистика ударов, а также появилась реакция Владимира Кличко на поражение британца.