Руис нокаутировал Джошуа: названа шокирующая причина поражения британца [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/boxingscene
В ночь с 1 на 2 июня Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в поединке с Энди Руисом (33-1, 22 КО) потерпел первое поражение в карьере и лишился четырех чемпионских поясов. По ходу боя "AJ" побывал в четырех нокдаунах,и не был похож сам на себя, о чем даже свидетельствует статистика ударов поединка.
Авторитетное издание World Boxing News cообщает, что тревожные намеки на первое в карьере поражение Джошуа получил в тренировочном лагере. Тогда во время спарринга Джои Давейко нокаутировал титулованного тяжеловеса, вследствие чего он был в подавленном психологическом состоянии.
Видя ситуацию, отец Джошуа настаивал на отмене или переносе поединка с Руисом, однако этого не произошло. Сразу после боя Роберт выбежал на ринг и высказал свое недовольство промоутеру британца Эдди Хирну, и лишь Энтони смог разнять их.
Сам боксер заявил, что он со своей командой уже думает о проведении реванша с Энди Руисом.
Тем временем на поражение Джошуа отреагировал Владимир Кличко.
по теме
Джошуа - Руис: статистика ударов
Мексиканский боксер был эффективнее своего визави из Великобритании
Сенсация года: Руис нокаутировал Джошуа и отобрал чемпионские пояса
Британский боксер четыре раза побывал на настиле ринга
"История повторяется": Кличко отреагировал на поражение Джошуа
Главный обидчик Владимира потерпел первое поражение в карьере
Американські компанії можуть покинути Мексику
Американські компанії можуть покинути Мексику. Дональд Трамп пригрозив: якщо тамтешня влада не припинить незаконну міграцію в США