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В ночь с 1 на 2 июня Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в поединке с Энди Руисом (33-1, 22 КО) потерпел первое поражение в карьере и лишился четырех чемпионских поясов. По ходу боя "AJ" побывал в четырех нокдаунах,и не был похож сам на себя, о чем даже свидетельствует статистика ударов поединка.



Авторитетное издание World Boxing News cообщает, что тревожные намеки на первое в карьере поражение Джошуа получил в тренировочном лагере. Тогда во время спарринга Джои Давейко нокаутировал титулованного тяжеловеса, вследствие чего он был в подавленном психологическом состоянии.

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Видя ситуацию, отец Джошуа настаивал на отмене или переносе поединка с Руисом, однако этого не произошло. Сразу после боя Роберт выбежал на ринг и высказал свое недовольство промоутеру британца Эдди Хирну, и лишь Энтони смог разнять их.



Сам боксер заявил, что он со своей командой уже думает о проведении реванша с Энди Руисом.



Тем временем на поражение Джошуа отреагировал Владимир Кличко.