В среду, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал президент.

Зеленский также добавил: "Европейская интеграция - это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния Украины, ускоренного экономического роста".

В свою очередь Дональд Тус заявил: "Не может быть Европы без Украины".

Также стало известно, что саммит "Украина - ЕС" состоится 8 июля.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский поедет в Грузию. А также Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.