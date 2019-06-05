Смерть империи: Зеленский сделал резкое заявление о Евросоюзе [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал президент.
Зеленский также добавил: "Европейская интеграция - это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния Украины, ускоренного экономического роста".
В свою очередь Дональд Тус заявил: "Не может быть Европы без Украины".
Также стало известно, что саммит "Украина - ЕС" состоится 8 июля.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский поедет в Грузию. А также Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.
по теме
Зеленский встретился с Могерини: что обсудили политики
Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии
Рада не рассмотрела законопроект Зеленского об импичменте
Депутаты не включили в повестку дня законопроект Зеленского
Замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского
Замглавы АП рассказал о том, как работается новому президенту Зеленскому
Зеленский назначил представителя президента в Конституционном суде
Президент назначил своего представителя в Конституционном суде Украины
Первая встреча Зеленского с Юнкером: чего ожидают в Еврокомиссии
Еврокомиссия подтвердила, что встреча Зеленского и Юнкера состоится, а также рассказали о своих ожиданиях