Американцям доставлятимуть посилки дрони [ Редактировать ]
Дронів-кур'єрів показала одна з американських компаній. Уже за кілька місяців безпілотні апарати доправлятимуть посилки покупцям додому. Дрон підіймається і сідає вертикально, а в повітрі переходить у режим літака.
Може брати вантаж завважки до двох кілограмів і долає без підзарядження 24 кілометри.
Апарат намагалися зробити максимально безпечним. На ньому встановили камери, ехолокатори і датчики, які допоможуть уникнути зіткнення з іншими об'єктами.
по теме
У США робот відкриває персональну виставку
Американські розробники показали першого у світі андроїда-художника. Наступного тижня Ай Да, так звати електронну мисткиню - відкриває персональну виставку в Оксфордському університеті
В Італії презентували найсильнішого робота
В Італії показали робота-силача, здатного зрушити з місця три-тонного літака. Сам же він завважки трохи більше як 127 кілограмів, а завдовжки лише метр
Загадка пустынь Марса озадачила ученых
Американские ученые открыли удивительную особенность марсианских пустыни. Речь идет о быстром перемещении песчаных дюн на планете, известной своей разряженной атмосферой
США розпочали втілення програми з освоєння Місяця
. Інженери НАСА узялися за створення енергетичного модуля та електро-динамічного двигуна для навколомісячної станції
США розпочали втілення програми з освоєння Місяця
США зробили перший крок до втілення програми з освоєння Місяця. Інженери НАСА узялися за створення енергетичного модуля та електро-динамічного двигуна для навколомісячної станції