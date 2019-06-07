Дронів-кур'єрів показала одна з американських компаній. Уже за кілька місяців безпілотні апарати доправлятимуть посилки покупцям додому. Дрон підіймається і сідає вертикально, а в повітрі переходить у режим літака.

Може брати вантаж завважки до двох кілограмів і долає без підзарядження 24 кілометри.

Апарат намагалися зробити максимально безпечним. На ньому встановили камери, ехолокатори і датчики, які допоможуть уникнути зіткнення з іншими об'єктами.