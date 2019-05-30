В четверг, 30 мая, Верховная Рада Украины провалила голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

В частности, в ходе голосования отставку поддержали всего 97 народных депутатов. Таким образом, Гройсман останется на своей должности.

В свою очередь, Владимир Гройсман сказал, что был готов принять любое решение Рады.

Ранее сообщалось, что Гройсман рассказал о своем политическом будущем, а также что в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.