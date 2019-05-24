В Евросоюзе отреагировали на отставку Терезы Мэй [ Редактировать ]
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер положительно оценивал деятельность премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, но он готов работать с любым другим главой правительства этой страны, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.
"Председатель высоко оценивал сотрудничество и работу с госпожой Мэй, и как он говорил ранее, Тереза Мэй – мужественная женщина, которую он глубоко уважает. Но он также будет уважать любого нового премьер-министра и установит с ним рабочие отношения", - сказала Андреева на брифинге в Брюсселе в пятницу.
На вопрос, как Юнкер воспринял эмоциональное заявление Мэй об отставке, Андреева ответила, что он был огорчен. Пресс-секретарь также отметила, что Юнкер намерен сохранить контакты с Мэй.
"Независимо от того, кто будет премьер-министром, для переговоров ничего не изменилось", - добавила Андреева.
24 мая Тереза Мэй объявила о своей отставке.
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