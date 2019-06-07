Тереза Мей готується до відставки [ Редактировать ]
Сьогодні Тереза Мей піде з поста лідера панівної у Великій Британії Консервативної партії. Однак й далі виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра, поки партія не визначиться з її наступником. Про своє рішення політик оголосила в кінці травня. Через неможливість провести через британський парламент угоду з Євросоюзом про умови Brexit.
Про намір брати участь у боротьбі за пост лідера Консервативної партії оголосили тринадцять політиків-торі. Процес виборів має розпочатися 10 червня й завершитися у другій половині липня.
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