Сьогодні Тереза Мей піде з поста лідера панівної у Великій Британії Консервативної партії. Однак й далі виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра, поки партія не визначиться з її наступником. Про своє рішення політик оголосила в кінці травня. Через неможливість провести через британський парламент угоду з Євросоюзом про умови Brexit.

Про намір брати участь у боротьбі за пост лідера Консервативної партії оголосили тринадцять політиків-торі. Процес виборів має розпочатися 10 червня й завершитися у другій половині липня.