Консервативная партия Великобритании планирует избрать нового лидера, который также станет премьер-министром, прежде чем Палата общин уйдет на летние каникулы, передает "РБК-Украина".

Консерваторы планируют определиться с преемником Терезы Мэй до 20 июля, так как британские депутаты обычно уходят на каникулы с третьей или четвертой недели июля.

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Представление кандидатур на пост премьер-министра продлится до 10 июня, а последующие раунды голосования будут продолжаться до тех пор, пока не останется два финалиста.

Консерваторы надеются, что процесс отбора удастся завершить до конца июня, что позволит им провести серию встреч по всей Великобритании с кандидатами и определиться, кому отдать свои голоса.

Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон отреагировал на отставку Терезы Мэй, а также прокомментировал это событие и Евросоюз.