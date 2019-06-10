Джигітування та конкур: на Київщині кінні змагання об'єднали з трюковим шоу. Продемонструвати свої вміння з'їхалися найкращі спортсмени з усієї України. Перешкоди долали досвідчені вершники, а от трюками дивували ще юні. Репортаж Іванни Ілліної.

Уперше на коня цю тендітну дівчинку посадив батько, коли їй виповнилося 3 роки. Він і ознайомив її з кінним спортом. Тож у свої 11 Катя вміє тримати рівновагу, ладнає з тваринами та не зважає на кількість синців після тренувань.

"Спочатку я навчалася робити просто перемахи, потім робила легкі трюки, потім більш складніші і це все я робила спочатку на шагу, на рисі , а потім на галопі. Треба не відхилятися від коня, щоб не відійти від нього , не впасти, триматися на мишцах", - говрить Катерина, спортсменка.

Такі трюки мають назву джигітування. Його демонструють, здебільшого, для розваги глядачів під час кінних спортивних змагань.

"Джигітовка або як у нас в країні більш прийнято називати козацький герц - це вміння козаків чи кавалерії будь-якої країни вправно скакати на конях , це свого роду бойове мистецвто на коні", - говорить Владислав Панасенко, керівник дитячої полтавської кінно-спортивної школи.

Опанувати базові трюки для джигітування, розповідають спортсмени, можна за 10 днів. Утім, аби взяти участь у такому змаганні, як конкур, долання перешкод верхи. потрібні роки.

"Это годы тренировок , это нелегкий спорт , это не велосипеды, знаете, не железо, это лошади - у них тоже есть душа, сердце и мозги, у них тоже есть характер и нужно учиться годами справляться с этим. Доверие лошади заслужить и талант. Лошадь - это друг и надо договариваться с ними по-хорошему", - говорить Олександр Продан, учасник змагань.

У конкурі спортсменів оцінюють. Вони здобувають призові місця та їздять на чемпіонати.

"Есть разные правила для разных маршрутов, но в основном это чистота и резвость , тоесть чистота - это всадник должен перепрыгнуть не повалив препятсвие , за это начисляются штрафные очки и резвость - это он должен уложится в норму времени", - говорить Андрій Білий, організатор кінних змагань.

Найголовніше у кінному спорті - витривалість, швидкість, терпіння та вміння правильно керувати твариною. А це, кажуть вершники, під силу не всім.