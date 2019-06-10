В Киеве закрыли еще две станции метро [ Редактировать ]
В понедельник, 10 июня, в Киеве закрыли еще две станции метро - "Олимпийскую" и "Печерскую". Ранее закрыты были станции "Театральная" и Золотые ворота".
"Поступил анонимный звонок о минировании. Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сказано в сообщении.
Отметим, что станция "Олимпиская" уже открыта после проведения проверок.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" десятки зданий, а также что в Харькове "заминировали" 31 объект.
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