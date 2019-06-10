В понедельник, 10 июня, в Киеве закрыли еще две станции метро - "Олимпийскую" и "Печерскую". Ранее закрыты были станции "Театральная" и Золотые ворота".

"Поступил анонимный звонок о минировании. Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сказано в сообщении.

Отметим, что станция "Олимпиская" уже открыта после проведения проверок.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" десятки зданий, а также что в Харькове "заминировали" 31 объект.