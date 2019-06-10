Популярная супермодель Алессандра Амбросио, которая известна благодаря сотрудничеству с брендом Victoria's Secret, регулярно радует поклонников "горячими"фото. Так, на сей раз 38-летняя бразильская супермодель повергла в восторг своих подписчиков. В своем Instagram Алессандра поделилась снимками топлес.

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За жизнью модели в Instagram следят около 10 миллионов подписчиков. Поэтому "ангел" Victoria's Secret все чаще публикует новые фото, на которых примеряет соблазнительные купальники.

"Потрясающая!", "Идеальное тело", "Как добиться такой фигуры?", "Алессандра, вы шикарная", пишут поклонники в Instagram.

Совсем недавно популярная американская модель Эмили Ратаковски выпустила новую коллекцию купальников своего бренда и продемонстрировала их на себе. А также, что Наоми Кэмпбелл поделилась горячими фото топлес