Популярная модель шокировала "горячим" фото топлес [ Редактировать ]
Популярная супермодель Алессандра Амбросио, которая известна благодаря сотрудничеству с брендом Victoria's Secret, регулярно радует поклонников "горячими"фото. Так, на сей раз 38-летняя бразильская супермодель повергла в восторг своих подписчиков. В своем Instagram Алессандра поделилась снимками топлес.
За жизнью модели в Instagram следят около 10 миллионов подписчиков. Поэтому "ангел" Victoria's Secret все чаще публикует новые фото, на которых примеряет соблазнительные купальники.
"Потрясающая!", "Идеальное тело", "Как добиться такой фигуры?", "Алессандра, вы шикарная", пишут поклонники в Instagram.
Совсем недавно популярная американская модель Эмили Ратаковски выпустила новую коллекцию купальников своего бренда и продемонстрировала их на себе. А также, что Наоми Кэмпбелл поделилась горячими фото топлес
по теме
Эмили Ратаковски поразила фигурой в бикини (фото)
Популярная американская модель Эмили Ратаковски выпустила новую коллекцию купальников своего бренда и продемонстрировала их на себе
Анна Седокова поделилась пикантным фото и нарвалась на критику
Популярная 36-летняя певица Анна Седокова в очередной раз спровоцировала своих подписчиков откровенным образом
Ларису Гузееву обвинили в жестоком обращении со стилистом
60-летняя популярная ведущая Лариса Гузеева опубликовала фото, из-за которого ее обвинили в неуважении к персоналу
Анна Седокова шокировала пышными формами (фото)
Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила фанатов новым фото из спортзала
Анжелика Варум и Леонид Агутин отправились в свадебное путешествие
вездная пара Варум и Агутин отправились в романтическое путешествие в Венецию