Гриценко обнародовал список своей партии [ Редактировать ]
Лидер партии "Гражданская сила" Анатолий Гриценко обнародовал список кандидатов в партию. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В список партии попали восемь человек:
- Анатолий Гриценко, лидер политической силы;
- Дмитрий Добродомов, лидер партии "Народный контроль";
- Николай Томенко, лидер партии "Ридна краина";
- Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
- Марина Соловьева, адвокат и общественный деятель;
- Виктор Трепак, генерал;
- Александр Савченко, банкир и меценат;
- Егор Фирсов, народный депутат;
- Анатолий Забарило, секретарь Львовского горсовета;
- Петр Ландяк, депутат Тернопольского горсовета;
- Николай Ладовский, депутат Заболотовского сельского совета.
Напомним, в понедельник, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области Василия Бедрия. А также, что большая часть украинцев из тех, кто определился, хотели бы видеть Юрия Бойко в кресле премьер-министра Украины.
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