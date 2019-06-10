Лидер партии "Гражданская сила" Анатолий Гриценко обнародовал список кандидатов в партию. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В список партии попали восемь человек:

Анатолий Гриценко , лидер политической силы;

, лидер политической силы; Дмитрий Добродомов , лидер партии "Народный контроль";

, лидер партии "Народный контроль"; Николай Томенко , лидер партии "Ридна краина";

, лидер партии "Ридна краина"; Николай Катеринчук , лидер Европейской партии Украины;

, лидер Европейской партии Украины; Марина Соловьева , адвокат и общественный деятель;

, адвокат и общественный деятель; Виктор Трепак , генерал;

, генерал; Александр Савченко , банкир и меценат;

, банкир и меценат; Егор Фирсов , народный депутат;

, народный депутат; Анатолий Забарило , секретарь Львовского горсовета;

, секретарь Львовского горсовета; Петр Ландяк , депутат Тернопольского горсовета;

, депутат Тернопольского горсовета; Николай Ладовский, депутат Заболотовского сельского совета.

Напомним, в понедельник, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области Василия Бедрия. А также, что большая часть украинцев из тех, кто определился, хотели бы видеть Юрия Бойко в кресле премьер-министра Украины.