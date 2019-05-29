Зеленский не будет выносить на рассмотрение Рады отставку Луценко - Разумков [ Редактировать ]
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Администрация президента не будет вносить в парламент прошение об отставке генерального прокурора Юрия Луценко, сообщает телеканал "112"
Разумков считает, что парламент не поддержит такое решение.
"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном объеме или частично выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках состоявшихся в АП консультаций. А большая часть сделала все более привычно - проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставкой - я не думаю, что это будет правильно", - заявил Разумков.
Раньше сообщалось о том, что у Зеленского рассказали о возможности Саакашвили стать членом партии "Слуга народа". А также Зеленский дал гражданство пяти иностранцам.
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