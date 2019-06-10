Бойко стал фаворитом украинцев среди кандидатов на пост премьера [ Редактировать ]
Большая часть украинцев из тех, кто определился, хотели бы видеть основателя объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко в кресле премьер-министра Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Опрос проходил с 26 мая по 7 июня, в нем принимал участие 2021 респондент. Оказалось, что большинство украинцев затрудняются ответить на вопрос, кого бы они хотели видеть главой правительства после президентских выборов (36%).
Из тех, кто определился:
- большинство - 12,9% респондентов - отдали бы предпочтение Юрию Бойко.
- 11,3% опрошенных хотят видеть премьером лидера партии "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко,
- 8,1% - лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко,
- 7,7% - действующего премьера Владимира Гройсмана,
- 4% - экс-министра обороны Анатолия Гриценко,
- 2,6% - экс-президента Петра Порошенко или мэра Львова Андрея Садового,
- 2,2% - экс-премьера Арсения Яценюка.
Скриншот: kiis.com.ua
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