"Я буду чувствовать вашу поддержку": Зеленский обратился к народу [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу. Там он рассказал о грядущем заседании Конституционного суда страны по поводу роспуска Верховной Рады Украины.
"Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. И меня пригласили на это заседание. Это впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент прийдет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Я уверен в наших юридических позициях, как и в позиции президента при роспуске парламента. Это был огромный и есть огромный запрос украинского народа и воли народу, которую я всегда буду защищать. Я вас поддерживаю и чувствую и завтра буду чувствовать вашу поддержку на заседании Конституционного суда", - сказал президент.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда. А также Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области и уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенка с должности.
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