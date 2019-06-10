"Найти вещь": Amazon обрадовала созданием новой программы [ Редактировать ]
Известная компания Amazon создала новую программу "StyleSnap", чем удивила пользователей сети. В чем преимущество программы? Главное - она с легкостью определяет и поможет подобрать одежду, изображенную на фото, сообщает theverge.com.
"StyleSnap - это, в основном, Shazam (известное во всем мире приложение для поиска музыки - ред.) для одежды, встроенный в мобильное приложение Amazon. Пользователи могут сделать снимок или загрузить изображение, а StyleSnap, используя современные технологии, подберет вещь по фотографии или же найдет похожие товары для продажи на Amazon", - пишет портал.
Вот теперь можно вообще не беспокоится о том, что "сейчас нет денег на это платье, я куплю его позже", а это позже, как это бывает обычно, может или не настать вовсе или же "платье уже купили и что теперь делать".
Раньше сообщалось о том, что Facebook Inc запретила устанавливать свои приложения на смартфоны китайской компании Huawei Technologies Co Ltd. Таким образом, Facebook ослабляет перспективы продаж Huawei Technologies Co Ltd, чей бизнес в области смартфонов стал крупнейшим источником дохода в прошлом году благодаря активному росту в Европе и Азии. А также Android 10 избавит смартфоны от раздражающей функции.
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