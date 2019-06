Известная компания Amazon создала новую программу "StyleSnap", чем удивила пользователей сети. В чем преимущество программы? Главное - она с легкостью определяет и поможет подобрать одежду, изображенную на фото, сообщает theverge.com.

"StyleSnap - это, в основном, Shazam (известное во всем мире приложение для поиска музыки - ред.) для одежды, встроенный в мобильное приложение Amazon. Пользователи могут сделать снимок или загрузить изображение, а StyleSnap, используя современные технологии, подберет вещь по фотографии или же найдет похожие товары для продажи на Amazon", - пишет портал.

Вот теперь можно вообще не беспокоится о том, что "сейчас нет денег на это платье, я куплю его позже", а это позже, как это бывает обычно, может или не настать вовсе или же "платье уже купили и что теперь делать".

