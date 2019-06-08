Facebook запретила устанавливать свои приложения на Huawei [ Редактировать ]
Facebook Inc запретила устанавливать свои приложения на смартфоны китайской компании Huawei Technologies Co Ltd, сообщает Reuters.
Отмечается, что на новых смартфонах китайской компании вводится запрет именно на соцсети, такие как Facebook, WhatsApp и Instagram.
Кроме того, те пользователи, которые уже имеют смартфоны Huawei, смогут и в дальнейшем использовать приложения и получать обновления.
Таким образом, Facebook ослабляет перспективы продаж Huawei Technologies Co Ltd, чей бизнес в области смартфонов стал крупнейшим источником дохода в прошлом году благодаря активному росту в Европе и Азии.
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