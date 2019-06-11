17 ворожих обстрілів зафіксовано на Сході країни минулої доби.

Бойовики вели вогонь із мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Били вздовж усієї лінії розмежування. Дві атаки відбулися вже сьогодні. Серед армійців втрат немає. За інформацією розвідки, вогнем у відповідь, військові поранили двох найманців.