На Сході країни зафіксовано 17 ворожих обстрілів [ Редактировать ]
17 ворожих обстрілів зафіксовано на Сході країни минулої доби.
Бойовики вели вогонь із мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Били вздовж усієї лінії розмежування. Дві атаки відбулися вже сьогодні. Серед армійців втрат немає. За інформацією розвідки, вогнем у відповідь, військові поранили двох найманців.
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