В понедельник, 10 июня, в Херсоне мужчина пытался отрезать себе голову электропилой, передает "Корреспондент".

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Сообщается, что 30-летний житель Херсона демонстративно хотел отрезать себе голову дисковой пилой, однако смог лишь перерезать артерии. Так, он умер от потери крови еще до приезда "скорой".

"По словам знакомых, парня втянули в некую секту с признаками тоталитарного управления, и в последние месяцы своей жизни у него проявлялись явные признаки психического расстройства", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит проверку на возможное доведение до самоубийства.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе 2-летний ребенок умер сразу после капельницы, а также что в Днепре возле вокзала нашли тело мужчины.