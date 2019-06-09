В Днепре возле вокзала нашли тело мужчины [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, в Киеве возле железнодорожного вокзала прохожие обнаружили ужасающую находку. На остановке под скамейкой неподвижно лежал мужчина. Люди вызвали "скорую", а приехавшие медики констатировали смерть. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, умерший мужчина - бездомный. Его личность пока не установлена. Видимых следов насильственной смерти на его теле не было.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Правоохранители будут выяснять детали случившегося.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что под Харьковом в сточной трубе нашли человеческие остатки, а также под Киевом из-за халатности отца умер ребенок.
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