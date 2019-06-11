Близькосхідне фіаско Трампа: в Ізраїлі зірвали "угоду століття" [ Редактировать ]
Президент Трамп образився на Ізраїль. Політична криза в цій країні зірвала його плани щодо мирного врегулювання близькосхідного конфлікту.
Про що йдеться - розповість Сергій Ауслендер.
Загалом Трамп стримав всі свої обіцянки щодо Ізраїлю: переніс посольство в Єрусалим, саме місто визнав столицею єврейської держави, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, але головне - вийшов з ядерної угоди з Іраном, відновивши санкції. І тут головний союзник на Близькому Сході підніс вкрай неприємний сюрприз - після півтора місяця існування розвалився парламент, уряд не сформований - країна йде на дострокові вибори. Головний проект Трампа - мирна угода між Ізраїлем і палестинцями - опинився під загрозою зриву.
"Вони все зіпсували тими своїми виборами. І це сталося на рівному місці. Так що зараз усе дуже заплутано. Вони повинні зібратися і навести лад", - заявив Дональд Трамп, президент США.
Якраз незадовго до ізраїльських виборів у пресу просочилися деталі угоди, яку підготував Трамп і його адміністрація. 45 президент Америки хотів увійти в історію, як людина, котра врегулювала один з найстаріших конфліктів планети.
Мирна ініціатива Трампа або "угода століття", як її називали журналісти, пропонувала створення палестинської держави без шкоди для держави єврейської.
З точки зору її авторів, у ній було передбачено все, включаючи статус Єрусалиму. Не врахували тільки, що ізраїльський парламент розвалиться через півтора місяця після виборів і угоду буде нікому пропонувати.
Трамп терміново відправив на Близький Схід свого зятя - Кушнера, щоб врегулювати ситуацію. Але до середини вересня - поки в Ізраїлі не пройдуть повторні вибори - регулювати просто нічого.
"Мене надзвичайно надихає те, як Сполучені Штати при президенті Трампові працюють над тим, щоб об'єднати союзників в цьому регіоні для вирішення спільних проблем, а також для використання спільних можливостей. І, ви знаєте, у нас було напередодні невелике непорозуміння. Але це не зупинить нас", - наголосив Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.
Невелике непорозуміння - це найсильніша політична криза, безпрецедентна в політичній історії держави. Ще ніколи такого не було, щоб новообраний кнесет розпався, не прийнявши жодного закону.
Свою "угоду століття" Білий дім мав намір з помпою презентувати наприкінці червня. Скільки тепер чекати - незрозуміло. Шанси Трампа увійти в історію головним миротворцем Близького Сходу тануть на очах.
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