Страшный пожар в Одессе: названа причина [ Редактировать ]
Источник: Думская
В Одесской полиции выдвинули версию, что поджег не был причиной страшного пожара в психиатрической больнице. Об этом заявила спикер полиции Одесской области Любовь, сообщает "Громадське".
"Начаты уголовные производства о нарушении правил пожарной безопасности и второе производство об умышленном убийстве... Относительно поджога, ни один человек из работников полиции не комментировал о поджоге", - заявила она.
По словам заместителя директора департамента ГосЧС Руслана Буханца, пожар начался из-за действий человека. То есть кто-то внутри корпуса уронил зажженную спичку или другой источник огня.
"Причина пожара по предварительным данным - это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами", - сказал Буханец.
Напомним, поздно вечером, 10 июня, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. Зеленский отреагировал на случившееся. А полиция открыла уголовное производство и начала расследование.
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