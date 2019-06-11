В Одесской полиции выдвинули версию, что поджег не был причиной страшного пожара в психиатрической больнице. Об этом заявила спикер полиции Одесской области Любовь, сообщает "Громадське".

"Начаты уголовные производства о нарушении правил пожарной безопасности и второе производство об умышленном убийстве... Относительно поджога, ни один человек из работников полиции не комментировал о поджоге", - заявила она.

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По словам заместителя директора департамента ГосЧС Руслана Буханца, пожар начался из-за действий человека. То есть кто-то внутри корпуса уронил зажженную спичку или другой источник огня.

"Причина пожара по предварительным данным - это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами", - сказал Буханец.

Напомним, поздно вечером, 10 июня, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. Зеленский отреагировал на случившееся. А полиция открыла уголовное производство и начала расследование.