"Тупак і невдаха". Президент США Дональд Трамп образив свого суперника, ймовірного кандидата у президенти в 2020 році Джо Байдена.

Інцидент стався під час виголошення політичних промов на заході у штаті Айова. Очільник Білого Дому спочатку назвав колишнього віце-президента "лузером", а також додав, що Барак Обама "витягнув його із купи сміття".

Згодом, обговорюючи позицію Байдена щодо Китаю - Трамп обізвав його "тупаком". Доти Байден назвав його - "реальною загрозою для країни".

"Байден - невдаха. Ну, послухайте, він жодного разу не набрав більше одного відсотка, допоки Обама не витягнув його із купи сміття. І зараз, здається мені, він також програє. Я гадаю, його друзі з лівого крила вже дуже скоро Байдена наздоженуть", - заявив Дональд Трамп, президент США.