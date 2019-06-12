В аэропорту выпустили ракету, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Саудовской Аравии в аэропорту города Абха повстанцы-хуситы выпустили ракету. В результате пострадали 26 человек, передает "Сегодня".
Известно, что ракета попала в зал прибытия аэропорта. В результате инцидента пострадали мирные жители. В стране произошедшее назвали военным преступлением.
Ранее сами хуситы сообщали, что они нанесли удар по аэропорту в Абхе.
Ранее сообщалось, что полицейский застрелил женщину во время задержания в американском городе Бэйтаун, штат Техас, а также что во второй половине дня, 9 июня, на Донбассе во время мониторинга ситуации патруль миссии ОБСЕ попал в зону обстрела из стрелкового оружия.
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