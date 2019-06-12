Известный вокалист, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн встрял в жесткий конфликт, который был связан с назойливым поклонником известной певицы Светланы Лободы - любовницы солиста Rammstein. Об этом сообщает газета Das Bild.

Известно, что 8 июня группа остановилась в Мюнхене в одном из шикарнейших отелей города. Линдеманн пил пиво в баре вместе со знакомым и подругой по имени Лана. Как вдруг к нему подошел пожилой мужчина и попросил певца сделать совместную фотографию, на фронтмен ответил отказом. После чего поклонник начал оскорблять Лану (девушку, находившуюся рядом).

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В ответ на оскорбления солист Rammstein пытался заставить фаната извиниться перед женщиной, а тот собирался этого делать. После чего между мужчинами завязалась драка.

Линдеманн ударил поклонника локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Работники отеля вызвали полицию. Медики диагностировали перелом челюсти. Сам фронтмен данную ситуацию не комментирует.

Раньше сообщалось о том, что в понедельник, 10 июня, в маршрутке №322, мужчина накинулся на женщину и избил ее. По словам пассажиров, за потерпевшую никто не заступился. А также в субботу, 8 июня, в Каланчакском районе Херсонской области произошел жуткий инциндент. В ходе внезапно возникшей ссоры пенсионер убил мужа с женой. Отмечается, что конфликт произошел во время застолья.