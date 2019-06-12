Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий, которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Об этом Парубий сообщил в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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"Сегодня подписал закон Украины "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президенту Украины, - отчитался спикер парламента.

Напомним, в четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. За документ проголосовали 279 парламентариев. Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.

А также было опубликовано содержание законопроекта.

Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.