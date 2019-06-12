Закон об импичменте президента: Парубий подписал документ [ Редактировать ]
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий, которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Об этом Парубий сообщил в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
"Сегодня подписал закон Украины "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президенту Украины, - отчитался спикер парламента.
Напомним, в четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. За документ проголосовали 279 парламентариев. Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.
А также было опубликовано содержание законопроекта.
Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.
по теме
"Продолжаете пробивать дно": Зеленский жестко обратился к депутатам
Зеленский записал резкое видеообращение депутатам Украины
"Нет кризиса в отношениях президента и парламента" - Стефанчук
На данный момент кризиса в отношениях президента и парламента нет
Тарифы в Украине: у Зеленского сделали важное заявление
Представитель Зеленского в Кабмине выступил с важным заявлением
"Государство в смартфоне": Украина и Эстония договорились о сотрудничестве
10-11 июня украинская делегация находилась в Эстонии: о чем договорились
У Зеленского заявили о необходимости изменения Конституции
Руслан Стефанчук заявил Конституция требует изменений