На лісопереробному заводі на Київщині прикордонники виявили 24 працівника із Африки та Азії, які працювали нелегально. Громадяни Нігерії, Камеруну, Конго та Китаю приїхали під приводом навчання у вишах.

Зараз правоохоронці встановлюють причетних до махінації. А на горе-заробітчан чекає примусова департація з України.