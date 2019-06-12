На заводі під Києвом працювали нелегали з Африки [ Редактировать ]
На лісопереробному заводі на Київщині прикордонники виявили 24 працівника із Африки та Азії, які працювали нелегально. Громадяни Нігерії, Камеруну, Конго та Китаю приїхали під приводом навчання у вишах.
Зараз правоохоронці встановлюють причетних до махінації. А на горе-заробітчан чекає примусова департація з України.
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