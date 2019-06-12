Чому до сих пір можливе явище "Клони" в виборчих списках? [ Редактировать ]
Нашестя депутатських клонів. У виборчому списку мажоритарників на одному зі столичних округів, можуть з'явитися відразу три однакових прізвища. Це вже другий подібний випадок. Подібна історія сталася в Одесі - на одному з Округів кандидат змінив власне ім'я, щоб стати тезкою фаворита перегонів. Що ж відбувається у Києві? Знає Даніїл Снісар.
Інформацію про те, що від Святошинського району балатуватимуться двое братів - однофамільців, - розповсюдила сьогодні низка інтернет-ЗМІ. Павло та Олександр Третякови самовисуванці, від 219 мажоритарного округу. Обидва уродженці Іркутська і далекі від політичного життя. Павло Третяков викладач фіз-ри. Його молодший брат, Олександр безробітний. За дивним збігом, чоловіки болотуються на окрузі, де у 2014 переміг нардеп Олександр Третяков. Він вже готує документи для участі у позачергових виборах. У команді нардепа вважають проти нього задіяли політтехнологію, аби ввести виборців в оману і зменшити шанси на отримання мандату.
"Ми маємо приклади застосування брудних предвиборчіх технологій. Одна з таких технологій це клонування кандиатів в депутати. Коли на одному окрузі реєструється кілька кандидатів з однаковим прізвищем зазвичай ця технологія вона застосовується проти лідерів перегонів мета такої брудної технології полягає в тому аби відкусити кілька відсотків у кандидата основного", - говорить Ольга Гришина, прес-секретар Олександра Третякова.
Викликає підозру й обраний, братами, Святошинський округ. Ми провели власне розслідування і з'ясували, що у цьому районі вони ніколи не проживали. Зараз прописані у протилежній частині міста, на Троєщині в одній з багатоповерхівок. Вирішуємо - особосито поспілкуватися із Третяковими.
Вдома ми нікого не застали. Сусіди ж не на камеру, кажуть, що про політичні наміри чоловіків чують вперше.
"Зазвичай такі горе-кандидати вони не ведуть передвиборчу агітацію, вони не беруть активну участь у компанії, адже у них одна єдина мета - це нашкодити основному рейтинговому кандидату", - говорить Ольга Гришина, прес-секретар Олександра Третякова.
"Избирательная комиссия не имеет права отказать в регистрации или снять с регистрации, чье имя, фамилия и отчество совпадает с другим кандидатом. Наши законодатели не придумали такой возможности", - говорить Роман Марченко, адвокат юридичної фірми "Ілляшев і партнери".
А от відповідальність двійники наврядчи понесуть. Доти в Україні жодного прикладу покарання. Хоча, за словами юристів домогтися зняття таких кандидатів з виборів - цілком можливо у суді.
"Единственный шанс для реального кандидата, который считает, что против него выставлены клоны - это попытка обратиться в суд. С тем, что избирателей вводят в заблуждение. И статья "мошенничество", и статья - попытка изменить результаты голосования - может здесь быть применена. Т.е, уголовное производство точно может быть возбуждено. Можно ли дойти до приговора - пока таких приценденов в Украине не было", - говорить Роман Марченко, адвокат юридичної фірми "Ілляшев і партнери".
Експерти ж вважають, повне знищення технології використання кандидатів-клонів можливе. Для цього парламентарії мають ухвалити низку змін до законодавства.
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