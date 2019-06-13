Вопрос гендерной дискриминации уже не является актуальным для крупного украинского бизнеса. В крупнейшем украинском агрохолдинге, группе компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, считают, что понятие "женских" и "мужских" профессий исчезло, и пол не может быть предпосылкой для получения должности в компании и влиять на размер зарплаты для работника.



Об этом заявила Наталия Романенко, руководитель департамента по управлению персоналом группы компаний "Укрлендфарминг", во время дискуссии в эфире телеканала Я-UA , посвященной гендерным вопросам. По мнению топ-менеджера компании, большой бизнес за последние 10 лет пришел к пониманию, что единственным фактором, который влияет на возможность получить место в компании и на размер заработной платы, является наличие необходимых компетенций, а не возраст или пол.



"В течение последних 5 лет в большом бизнесе дискриминации по полу или возрасту практически не встречаются. Исчезло понятие "мужских" и "женских" профессий. У нас одинаковые зарплаты как мужчин, так и женщин на тех же позициях. Мы считаем, что пол не дает преимуществ. Каждого работника оцениваем по его компетенциями, результативности и производительности труда. От этого зависит индивидуальный подход к определению заработной платы, а не от того, вышел этот человек из декрета планирует уходить в декрет. Как пример: в совете директоров нашей компании 45% - женщины. Если сравнить это, например, с политической сферой, то там только 6% женщин занимают должности министров или заместителей министров. В бизнесе в этом вопросе произошли большие изменения за последнее десятилетие", - рассказала Наталья Романенко.



По мнению руководителя департамента по управлению персоналом "Укрлендфарминг", важной предпосылкой для разрушения гендерных стереотипов для украинского бизнеса стали изменения на рынке труда: "В Украине неистовый голод на персонал. Сейчас подбор персонала не проходит ни по возрасту, ни по полу - мы ищем людей, имеющих определенные компетенции, которые могут принять определенные функции в компании на себя".



В "Укрлендфарминг" поддерживают женщин, которые планируют делать карьеру в компании. Речь идет не только о специальных учебных программах адаптации женщин к бизнес среде, которая ранее традиционно считалось преимущественно "мужской", но и о поддержке женщин, которые находятся или выходят из декрета. "В наших учебных программах предусмотрены различные меры, направленные на помощь в адаптации женщины в бизнес среде. Сейчас мы работаем над созданием условий для мам - у нас много работников, которые находятся в декрете. Рассматривается индивидуальный, гибкий график работы, и плавный, постепенный выход на работу из декрета", - сообщила Наталья Романенко.



"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине и одним из самых привлекательных работодателей по данным различных опросов. Всего на предприятиях Группы компаний в 600 населенных пунктах Украины работают около 30 000 человек. За последние два года средняя зарплата работников агрохолдинга выросла на 90%.