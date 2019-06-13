Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал период вступления Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Минист считает, что в Европейском Союзе сбаланируют свои мысли, балканские страны интегрируются в 2025 году, а вот после этого уже у нашей страны будет шанс вступления в союз.

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Климник акцентировал на том, что с момента подачи заявки на вступление в Евросоюз до момента получения членства у разных стран уходило от 10 до 12 лет.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что никаких проблем с этим в целом не было.

"По поводу вступления Болгарии и Румынии некоторые в ЕС до сих пор считают, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сложного, школьная арифметика: +/- 2035", - написал он.

Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность ситуацией в Молдове и заявил о том, что Украине нужна "европейская Молдова", а перспектива нового российского плацдарма влечет за собой угрозу для юга Украины. А также читайте о том, как проходили выборы в парламент Молдовы. А также члены Совет национальной безопасности и обороны Украины провели совещание в связи с ситуацией в Молдавии.