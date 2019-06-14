В Нью-Йорке, в возрасте 94 лет, скончалась американская актриса Сильвия Майлз. Звезда вызвала скорую помощь из-за проблем с дыханием, однако медики не успели довезти актрису в больницу. Об этом пишет издание The New York Times.

Затрудненное дыхание сильно беспокоило актрису в последние часы ее жизни, потому она обратилась к врачам. Помочь звезде так и не успели. О причинах смерти в деталях пока не сообщается.

Напомним, актерский дебют Сильвии Майлз состоялся в 1960 году на телевидении в "Шоу Дика Ван Дайка". В дальнейшем она исполнила множество небольших ролей в различных телесериалах, но именно роль домовладелицы Джо Бака в драме "Полуночный ковбой" принесла актрисе популярность и номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Также актриса известна по ролям в сериалах "Секс в большом городе", "Жизнь на Марсе", "Прощай, моя красавица" и прочих.

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