Некоторым людям легко удается зарабатывать "кругленькие" суммы денег, другие же с трудом могут получить небольшую сумму. Астрологи утверждают, что многое зависит от знака зодиака, под которым вы родились, что именно он определяет ваше финансовое состояние. Астролог Влад Росс назвал пять знаков зодиака, которые никогда не станут богатыми. Об этом пишет "Главред".

Овен. Этому знаку зодиака деньги даются с большим трудом. Овен может быстро разбогатеть и так же быстро "прогореть".

Рыбы могут добиться финансового успеха только через любовь и любовников. А так, деньги к ним особо не идут. Но Рыбы и не являются особо притязательным знаком зодиака. Это - небесный знак, как и Водолей.

Рыбы и Водолеи в этом плане очень похожи: они не привязаны к деньгам, деньги точно не являются тем, что их больше всего заботит в жизни. К богатствам представители этих двух знаков вообще не стремятся.

У Водолеев часто случается так, что сегодня они сказочно богаты, а завтра теряют часть своего состояния. Но особенность Водолеев в том, что они из-за этого особо не переживают. Вообще, Водолеи постоянно что-то выдумывают, затевают какие-то аферы, им все время удаются какие-то неожиданные прокрутки, которые оказываются выгодными для них. Надо признать, Водолеи - большие авантюристы и аферисты. Но их удача, финансовый успех и богатство - не устойчивы и не стабильны. Это традиционная история: Водолей может за год-два озолотиться, а потом все быстро потерять; он может за год сколотить состояние, враз заработать за короткий срок больше, чем за всю свою жизнь.

Не задерживаются деньги и у Близнецов. Это - слишком подвижный и ветреный знак зодиака. Это - знак воздушной стихии. Удержать деньги в своих руках Близнецам очень сложно.

Львы тоже редко становятся богачами. Несмотря на то, что Лев - это царственный знак зодиака, ему сложно сколотить приличное состояние, потому что представители этого знака - самые большие шопоголики, тратят налево и направо. Если в гороскопе у женщины Венера во Льве, то с такими очень сложно: они требуют крупных дорогих подарков, в них нужно серьезно инвестировать. Кроме того, Львы, получив богатства, могут просто разориться со временем. Под знаком Льва родились многие голливудские актеры: несмотря на то, что у них колоссальные гонорары, они их легко и быстро спускают в никуда.

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