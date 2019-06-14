Выходные совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве 15 и 16 июня и выбирайте то, что придется вам по душе.

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.

Посетить выставку можно 15-16 июня

Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания

Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.

Танцы под открытым небом в ботаническом саду

Собираемся на кубинском Matine в ботаническом саду под открытым небом. Как всегда самая новая, самая лучшая кубинская музыка от dj Tatic.

Когда: 2, 9, 16, 23, 30 июня, 19:00

Где: Ботанический сад

Сколько стоит: вход бесплатный.

KISS: End of the Road World Tour

Легендарные рокеры отправились в последний тур под названием End Of The Road. Группа KISS 46 лет вместе, и музыканты оставляют сцену на пике славы. У украинских поклонников рок-музыки будет единственный шанс в живую послушать лучшие хиты рок-группы. 16 июня музыканты Впервые приедут в Киев. И устроят концерт на НСК "Олимпийский".

Когда: 16 июня, 19:30

Где: стадион "Олимпийский", улица Большая Васильковская, 55

Сколько стоит: от 599 гривен

Белые Ночи

Бесконечные вечеринки под открытым небом, прогулки до рассвета, музыкальные фестивали, общение с друзьями и знакомства с новыми людьми - лето ассоциируется с невероятным количеством приятных вещей.

Каждый самостоятельно создает для себя яркие моменты, которые запомнятся надолго, но именно организаторы "Белых ночей" дают возможность это сделать на одном из самых любимых ивентов летнего Киева.

Более 100 разножанровых исполнителей на 5-ти танцевальных площадках, изысканные коктейли, вкусная еда от резидентов Ulichnaya Eda - Арт-завод "Платформа" ждет тех, кто умеет отдыхать с размахом и планирует провести свои выходные в формате "день-ночь-день"!

Где: Арт-завод Платформа

Когда: 14-15 июня, 20:00

Сколько стоит: 700-900 гривен

Лето на ВДНХ

Летом территория ВДНХ превращается в самое крутое место для городского отдыха, где можно встретиться с друзьями на барбекю, отдохнуть с семьей на поляне, или пригласить любимого человека на романтическую прогулку. Но настоящий подарок для жителей и гостей Киева - это открытие нового сезона развлечений проекта "Лето на ВДНХ".

Выступления музыкальных групп и диджеев, комедийные концерты, кинопоказы, лекции, фестивали, фуд-корты, бары, бассейн, детские площадки и еще много всего - подробное расписание мероприятий, фестивалей и других ивентов, а также всю необходимую информацию вы можете найти на сайте проекта.

А еще, не забывайте, что на ВДНХ начал работу "Пикник Сад", посетив который, можно устроить хороший пикник прямо посреди города. Корзину для пикника можно принести с собой, или купить со всем необходимым прямо на месте.