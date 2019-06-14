Поведінка Кремля стосовно України не змінилася, тож навряд чи є підстави скасовувати антиросійські санкції. По це заявила представник федерального уряду Німеччини Ульріке Деммер. І додала: обмежувальні заходи проти Росії були запроваджені в ЄС одностайно.

Німецький політик нагадала, що в 2014 році Москва анексією Криму порушила міжнародне право. РФ продовжує бойові дії проти України та підтримує найманців, яким надає озброєння. "Таким чином, поведінка Росії не змінилася на більш позитивну", - підкреслила пані Деммер.