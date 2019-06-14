СБУ оприлюднила чергові докази причетності Росії до злочину на Луганщині [ Редактировать ]
І сьогодні виповнюється рівно 5 років від іншого військового злочину РФ на українській землі. 14 червня в небі над Луганськом російські окупанти збили український літак ІЛ-76. Загинули 49 військовослужбовців, дев'ятеро членів екіпажу і 40 десантників 25 окремої Дніпропетровської бригади.
Сьогодні СБУ оприлюднила чергові докази причетності Росії до цього злочину. Ухвалене у Кремлі рішення виконував позаштатний підрозділ Генштабу Збройних сил РФ приватна військова компанія Вагнера. Слідчі Служби безпеки України встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58 армії генерал-майор Євген Нікіфоров. Виконавці вбивства українських воїнів - Уткін, Гуральов та Лебєдєв - після повернення в Росію були відзначені Путіним державними нагородами.
Нагадаю, 14 червня 2014 року літак із десантниками мав прибути до луганського аеропорту, який із важкими боями утримували українські армійці. ІЛ-76 збили із зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
Сьогодні пам'ять воїнів ушанували в Міністерстві оборони. Участь у церемонії біля Дзвону Пам'яті, разом із родичами загиблих, взяв президент, та інші високопосадовці.
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