В Одесі учні місцевої школи об'єдналися, аби врятувати від тяжкої хвороби свою вчительку. Що влаштували підлітки, та якою була реакція самої жінки - дивіться далі.

Замість відпочивати на морі учні 9-В роздають перехожим листівки. Із закликом: "Допоможіть урятувати Інну Яшкову, нашу класну керівницю, вчительку географії". Взимку в неї виявили рак: злоякісну кістому. Щойно учні про це дізналися - вирішили допомогти улюбленому педагогу подолати хворобу. Взялися збирати гроші на лікування.

"Инна Владимировна, действительно, как родной человек, как вторая мама. Мы стараемся привлечь людей как можно больше, чтобы шансы на ее выздоровление только росли и росли", - говорить Єва Скоробогатова, учениця 9-В класу.

Разом з дітьми на акції й батьки. Пояснюють: кілька років тому в учительки помер чоловік. А тепер ще й у неї виявили страшний діагноз. Щомісяця Інна Володимирівна витрачає на медпрепарати понад сто тисяч гривень. Власні заощадження вже давно вичерпані.

"Химиотерапия, которая сейчас идет, она очень Дорогостоящая. Там одна выходит около пятидесяти тысяч гривен, и ни на учительскую зарплату, и даже если все родственники соберут деньги - этого не хватает", - говорить Олена Верді, мати учениці 9-В класу.

Підлітки навідують учительку вдома. Доки та на лікарняному, розповідають про шкільні справи, підбадьорюють. Кажуть: Інна Володимирівна завжди їх підтримувала і, власне, Виховала чутливими до чужої біди.

"Они шумные, но они очень добрые, они очень дружные".

"Мы хотим, чтобы она чувствовала от нас отдачу и поддержку: то, чему она нас учила - помогать другим", - говорить Марія Марчук, учениця 9-В класу.

Вчителька розчулена такою підтримкою, каже: не очікувала настільки Щирого зворотного ефекту від своєї праці.

"Я даже не знаю, что говорить на этот счет, я счастлива, честно! Я понимаю, что у меня сегодня ситуация не самая лучшая, я понимаю, что сегодня серьезное заболевание, но я свято верю в то, что вот та доброта, которая сегодня вокруг меня, те люди, которые сегодня вокруг меня - они меня спасут, помогут и я обязательно выздоровею", - говорить Інна Яшкова, вчитель загальноосвітньої школи в Одесі.

Школярі й далі збирають гроші. І вірять, що дуже скоро їхня вчителька знову повернеться до стін рідної школи.

Для порятунку Інни Яшкової важлива кожна гривня. Якщо ви можете допомогти вчительці, долучайтеся до учнів. Реквізити для допомоги:

Картка Приватбанку 5168 7573 7396 5153

Картка банка "південий"5169 3900 1660 4218

Одержувач: Яшкова Інна Володимирівна