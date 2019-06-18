В местной больнице польского города Гожуве умер 19-летний украинец. Отметим, что парень после страшной аварии находился в тяжелом состоянии почти неделю.

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Как сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, сейчас происходит оформление всех документов. Что касается транспортировки тел всех четырех погибших украинцев домой, то это произойдет не раньше 19 июня.

Напомним, что 12 июня в Польше на местной дороге между Пщевым и Новым Гожицком водитель Opel Astra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Двое украинцев погибли на месте происшествия. Двое выжили и в очень тяжелом состоянии были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался во время операции. Погибшие были в возрасте от 31 до 38 лет.