Фото: Слово и Дело В Киеве мужчина нашел окровавленный труп брата

В Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского, 7 мужчина обнаружил окровавленный труп своего брата. Об этом сообщает "Информатор".

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Известно, что правоохранители увидели ванную, наполненную кровью. В ней лежал труп мужчины. Предварительно, он покончил с собой, порезав вены.

Личность мужчины установлена, ему было 38 лет. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и "скорая". Подробности происшествия выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в столичном лесу нашли труп студента, а также, что в Днепре мужчина жестоко избил кондуктора трамвая.