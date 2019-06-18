В Киеве мужчина нашел окровавленное тело брата [ Редактировать ]
В Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского, 7 мужчина обнаружил окровавленный труп своего брата. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что правоохранители увидели ванную, наполненную кровью. В ней лежал труп мужчины. Предварительно, он покончил с собой, порезав вены.
Личность мужчины установлена, ему было 38 лет. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и "скорая". Подробности происшествия выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в столичном лесу нашли труп студента, а также, что в Днепре мужчина жестоко избил кондуктора трамвая.
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