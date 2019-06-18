Возле станции метро "Красный хутор" в Киеве нашли труп молодого парня. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что труп студента нашел прохожий. Парень повесился на рубашке, привязав конец одежды к ветке дерева. Недалеко от тела обнаружили рюкзак с вещами и мобильным телефоном.

Полицейские выяснили, что погибшему 19 лет. Им оказался студент КНУКИ, который числился пропавшим без вести и находился в розыске с 12 июня. Парень ушел из общежития и больше на связь не выходил. Детали инцидента выясняют правоохранители.

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