Леся Никитюк поразила фанатов "сладким" образом [ Редактировать ]
Популярная телеведущая Леся Никитюк регулярно радует поклонников новыми образами. Так, и на этот раз ведущая восхитила подписчиков.
"Такая куколка", "Боже, какая конфетка", "Красоту ничем не испортишь", "Красавица, обожаю тебя", "Ох, какая потрясающая", "Тебе идет розовый", - написали поклонники под снимком.
Напомним, ранее сообщалось, что Леся Никитюк поделилась фото, на котором она позирует в очень коротком платье, полностью оголяющем ноги. Фанаты Никитюк оставили множество восторженных комментариев под фото, однако нашлись и те, кто заподозрил ведущую в обмане: "Вторую ногу забыла отфопшить или с другой перестаралась". А также Лесе Никитюк приходится "донашивать" вещи своей мамы. Знаменитость поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком, на котором Леся позирует в необычном платье, которое было перешито специально для ведущей.
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