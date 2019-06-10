Известной украинской ведущей Лесе Никитюк приходится "донашивать" вещи своей мамы. Знаменитость поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком, на котором Леся позирует в необычном платье, которое было перешито специально для ведущей.

Дело в том, что это платье мама украинской звезды носила еще много лет назад, когда Никитюк была совсем маленькой.

"Долгожданный пост о мамином платье! Мы его немножко перешили. Оно прекрасно! Ему 34 года ... Как вам? Листайте! Папа, тащи свой плащ", - пошутила артистка.

Фото: из instagram.com/lesia_nikituk / Коллаж: Podrobnosti.ua

Подписчики начали сравнивать наряд и делиться своим впечатлением. Большинство фанатов восхитили стройные ноги Леси и они засыпали артистку комплиментами.

"Супер! Однозначно в трэнде!", "Как это мило. Без ценные воспоминания согревающие душу и украшают тело", "Шикарно просто", "Леся, як же ти схожа на маму!", "Платье зачетное!" - писали под опубликованными фото юзеры.

Напомним, что непредсказуемая Леся Никитюк не перестает шокировать своих поклонников. Недавно знаменитость опубликовала в своем Instagram фото в образе сексуальной супергероини. На снимке Леся одета в костюм чудо-женщины из комиксов DC.