Вторая жизнь: Лесе Никитюк приходится "донашивать" одежду мамы (фото) [ Редактировать ]
Известной украинской ведущей Лесе Никитюк приходится "донашивать" вещи своей мамы. Знаменитость поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком, на котором Леся позирует в необычном платье, которое было перешито специально для ведущей.
Дело в том, что это платье мама украинской звезды носила еще много лет назад, когда Никитюк была совсем маленькой.
"Долгожданный пост о мамином платье! Мы его немножко перешили. Оно прекрасно! Ему 34 года ... Как вам? Листайте! Папа, тащи свой плащ", - пошутила артистка.
Фото: из instagram.com/lesia_nikituk / Коллаж: Podrobnosti.ua
Подписчики начали сравнивать наряд и делиться своим впечатлением. Большинство фанатов восхитили стройные ноги Леси и они засыпали артистку комплиментами.
"Супер! Однозначно в трэнде!", "Как это мило. Без ценные воспоминания согревающие душу и украшают тело", "Шикарно просто", "Леся, як же ти схожа на маму!", "Платье зачетное!" - писали под опубликованными фото юзеры.
Напомним, что непредсказуемая Леся Никитюк не перестает шокировать своих поклонников. Недавно знаменитость опубликовала в своем Instagram фото в образе сексуальной супергероини. На снимке Леся одета в костюм чудо-женщины из комиксов DC.
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